Herečku Barboru Seidlovou (42) můžete aktuálně vidět v kinech ve snímku Tajemství a smysl života. Hraje tam maminku tří dětí. Dokáže si sama představit, že by měla tolik nebo i více potomků ona sama?

Na červený koberec dorazila v originálním outfitu, který jí při pohybu odkrýval vypracované bříško. Fit se udržuje zejména pravidelnými procházkami v přírodě, kterou miluje. Proto je také ráda, že se před časem vrátila na rodnou Moravu a Prahu vyměnila za Brno. „Já jsem vyrůstala v Mikulově, pak jsem studovala v Brně a v Praze jsem žila nějakých sedm let. Člověk má potřebu se vracet ke svým kořenům,“ svěřila se nám Bára.

Krásná brunetka je už delší dobu bez partnera. Na toto téma má jasnou odpověď. „My jsme pod vlivem médií a dogmat. Dost často děláme věci, o kterých nejsme přesvědčeni, zdali je chceme, ale děláme je, protože to dělají všichni. Všichni mají partnery, děti, všichni mají domy, byty, auto, ukazují své majetky. Tohle není v pořádku pro všechny. Každý by se měl zeptat sám sebe, co je pro člověka důležité. Je pro mě důležité být v partnerství, anebo je důležité se věnovat sám sobě a dokázat si toho nejlepšího partnera udělat ze sebe, abych toho partnera pak nepoužívala, aby zaplnil jen můj prázdný prostor, ale mít ho proto, že s ním chci sdílet sám sebe? Vztahy, kdy se máme, protože se jen potřebujeme, jsou dávno přežitý,“ dodala herečka během našeho rozhovoru.