Právě bílá řada mnoha stromků se stala terčem hejtů i humorných narážek spousty lidí, kteří mají pocit, že taková výzdoba rozhodně nedělá pravé Vánoce. „Připomíná mi to konec automyčky,“ cituje magazín Page Six jednoho z kritiků. „Vypadá to jako nějaká nemocnice nebo výzkumný ústav, sterilní, žádné teplo, nuda,“ píše pod článkem druhý. „Celá rodina je nevkusná, proč vybočovat z tradice“ nebo „celé to navzdory všemu působí tak prázdně“ či „velmi dystopické“, ozývají se další komentující.