Moderátorka Alex Mynářová je šťastnou dvojnásobnou maminkou. S bývalým kancléřem Vratislavem Mynářem má půvabná brunetka dva syny, Vratislava mladšího a Viktora. A novinářka se netají tím, že myšlenky na třetího potomka, se stále nevzdala.

Před pár dny se totiž na sociální síti pochlubila rodinnou fotografií a malým chlapečkem a nechala se slyšet, že by si miminko ještě dovedla představit. „Byl to syn našich přátel, kterému jsme kmotrou a kmotrem v případě mého manžela, takže je to takové naše třetí dítě,“ řekla Super.cz novinářka, která se objevila na křtu knihy Příběhy filmových fotografií.

Touhu po třetím miminku stále Alex má. „Představit si to dovedu, ale možná ten věk a neúprosný čas, který běží, nám to asi překazí, ale ještě pořád definitivně to v sobě nemám uzavřené,“ prohlásila brunetka, která se syny žije přes týden v pražské vile, protože v metropoli chodí do školky a školy, a na víkendy jezdí na Moravu, kde bydlí jejich tatínek.