„Jsem šťastná, daří se mi to. Těší mě moje práce, můj muž, moje děti. Na vnější péči hřeším,“ přiznala na otevření pražského kosmetického salonu, kam ji pozvala kamarádka Jana Adamcová, a měla v plánu přece jen obhlédnout, jak se po padesátce vylepšit. „Už by bylo na čase pro sebe něco dělat,“ míní.

Zatímco k obličeji se podle svých slov chová trochu barbarsky, figuru řeší. „Nejím od osmi do dvanácti, to mi vyhovuje, půl dne nejíst. No a pohyb mám hlavně na jevišti, máme tam i tréninky, takže si zacvičím. Dělám, co mě baví a dělá mi radost,“ uzavřela.