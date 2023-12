Influencerka Angie Mangombe už v minulosti ukázala, že se ani krve a potu nebojí. A to v kleci organizace Clash of the Stars, kde měla zápas s finalistkou Survivoru Hankou Gelnarovou. Dlouho se mluvilo o odvetě, avšak Angie se mezitím stala maminkou a také se chystá na zmenšení prsou. Bojový zápas je tak v nedohlednu.