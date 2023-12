S Adamem Mišíkem (26) se stále veze role ve filmu Banger, kde ztvárnil Alexe, který by chtěl být známým rapperem. Lidé na sociálních sítích neustále sdílí jednu ze „skladeb“, která ve filmu zazněla. Nejčastěji se tam objevuje právě slovo „ch*aní“, a jak by filmový Alex „všechny p*chcal“.

„Ale vymklo se to kontrole. Vidělo to přes milion lidí a spoustu z nich nevidělo film Banger. Takže si myslí, že reálně já, Adam Mišík, chci všechny na koncertu p*chcat. Jestli jste viděli Banger, tak víte, o co jde. Ale jelikož jsem to slíbil a sliby se mají plnit, tak pokud se ten koncert vyprodá, tak to fakt jednou živě, poprvé a naposledy dám,“ uzavřel s úsměvem. Svojí premiérou ovšem zřejmě nemyslel „ch*aní“, ale právě rapové vystoupení s onou skladbou.