Susan Boyle (62) se stala známou po svém vystoupení v televizní soutěži Britain´s Got Talent v roce 2009, když jí bylo přes padesát let. Tenkrát přivedla porotu soutěže v naprostý úžas, na základě jejího vzhledu a prvotního působení byli přesvědčeni, že to bude fiasko, místo toho následovaly ovace vestoje. Pěvecký talent ji rychle katapultoval do povědomí celého světa.