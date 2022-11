Tvůrci zveřejnili první záběry z filmu, pro nějž se Brendan Fraser proměnil v muže se 300 kily: A divákům spadly brady

Brendan Fraser ve filmu The Whale Profimedia.cz

Nyní však tvůrci zveřejnili trailer s prvními záběry z filmu o muži s těžkými psychickými problémy, a fanouškům opět spadly brady. Fraserovu proměnu už sice znali z fotografií, ale ani nadále je nepřestává šokovat.

Brendan ztvárnil obézního učitele angličtiny Charlieho, který se snaží obnovit vztah se svou sedmnáctiletou dcerou v podání Sadie Sink. Vinu, že opustil rodinu kvůli milenci, který později zemřel, Charlie zajídá, a projí se až k téměř 300 kilogramům. Netřeba asi dodávat, že půjde o vážnější téma a emotivní herecké výkony.

S filmem zatím Fraser objel festivaly, a kde ho prezentoval, tam si vysloužil obrovské ovace a chválu kritiků. Do kin vstupuje drama 9. prosince, ale už z traileru divákům, kteří zaplavili reakcemi Twitter, prý naskakuje husí kůže.

„U tohohle filmu budu určitě brečet celou dobu i hodinu potom,“ vyhodnotil z ukázky jeden takový komentující. „Už teď mám husí kůži,“ přidávali se další. „Slzím, a to jsem zhlédla jen pár záběrů,“ přiznala jiná divačka.

„Bude to něco, co jste ještě neviděli,“ sdělil Fraser o filmu pro Unilad. „Kostýmy jsou rozsáhlé a těžkopádné. Je to rozhodně na míle vzdálené čemukoliv, co jsem doposud dělal. Ale nemylte se, moc dobře vím, že to zanechá dojem,“ nechal se slyšet.

Milovníci dobrého filmu se tedy nejspíš mají na co těšit. Na ukázku se můžete podívat níže.