Paráda, nebo daleko za hranicí vkusu? Bývalka Kanyeho Westa nadále poutá pozornost nahotou

Julia Fox Profimedia.cz

Je ostatně jako proutek, o tom žádná, z řad jejích fanoušků se už ovšem ozývají hlasy, které její odhalování a modely stávající často prakticky jen ze spodního prádla, považují za nevkusné. Stejnou debatu vyvolal i ten, co vynesla na udílení prestižních cen CFDA Fashion Awards.

Ačkoliv se jednalo o pompézní akci, Julia vynesla kousek od značky Valerievi, který opět kompletně odhaloval její tělo v plné parádě. Hlavní roli tak hrálo i tentokrát spodní prádlo, které bylo zjevně součástí modelu. Outfit někteří označili minimálně za bizarní a při nejmenším nevhodný na takovou slávu.

A když už se nesnaží zaujmout garderobou, tak o to bizarnějšími výroky. Když se jí v talk show Ziwe moderátorka minulý týden zeptala, jestli si myslí, že by muži měli mít právo vyjádřit svůj názor, Julia odpověděla: „Neměli by mít ani právo mít penisy.“ Sice se u toho smála, ale mnohým vystřelilo obočí až k temeni hlavy, a komentářem vzbudila bouřlivé debaty v internetových diskuzích.

