Miroslav Hanuš ukázal všechny tři krásné dcery: V hlavní roli ale byla tentokrát jeho manželka

Jana Hanušová promluvila o vztahu s manželem, ale i o své první knize.

"Trochu jsem se bála, aby se to nezvrhlo v autogramiádu mého muže. Ani bych se nedivila, ale nestalo se," řekla Super.cz choreografka, která se během pandemie začala věnovat péči o seniory, a to i o nevyléčitelně nemocné. Právě jejich příběhy ve své prvotině sepsala. O své cestě nám také vyprávěla v našem videu. "Měla jsem zkušenost s mým tátou, kterého jsem čtyři roky dopečovala až do úplného konce doma," svěřila.

Manžel ji v charitě i tvorbě podporoval, sepsal ke knize také předmluvu, která je zároveň vyznáním lásky manželce, s níž žije už třicet let. Paní Jana nám svěřila recept, jak jejich vztah mohl tak dlouho vydržet.

"Hlavně trpělivost a dochvilnost. Já si myslím, že když jsou lidi dochvilní, tak je na ně spolehnutí. Kromě toho, že se máme s mým mužem rádi, tak je absolutně spolehlivý, a to žena potřebuje, zvlášť když máte rodinu a tři děti. Ale i bez těch dětí. Když je člověk spolehlivý a neuhne, když se o něj potřebujete opřít, to je nejvíc," uzavřela. ■