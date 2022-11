Po letech konečně změnil image: Mára z Ulice v novém účesu bez drdolu prokouknul

Kryštof Rímský Foto: Super.cz/TV Nova

Své dlouhé vlasy si nechal ostříhat, a zbavil se tak malého drdolu, který nejčastěji nosil. „Měl jsem delší vlasy tři roky. Když začal covid a nějaký čas nebyli kadeřníci, vlasy rostly stále víc. Pak přišla gumička a v létě už mi v tom háru bylo vážně vedro, nedalo se to snést. Navíc se mi to špatně vešlo do helmy na motorku,“ prozradil herec, který v novém sestřihu prokouknul. „Navíc mám rád metal a dlouhé vlasy jsou součástí téhle image. Takže mě to občas ovládne a já mám pocit, že tím vždycky trochu omládnu,“ prohlásil Kryštof Rímský, který změnu účesu plánoval několik měsíců, ale musel se přizpůsobit harmonogramu natáčení seriálu.

„Na horách mě inspiroval můj letitý kamarád, který se letos nechal taky ostříhat a moc mu to slušelo. Tam jsem se rozhodl, že to taky zkrátím, jen jsem musel počkat, než se dotočí sezóna,“ svěřil se herec. Nový účes Kryštofovi vykouzlili v Ulici a zdá se, že je s výsledkem nadmíru spokojen. Proměnou prošel už v létě, ale na televizních obrazovkách se v novém sestřihu objeví až nyní. ■