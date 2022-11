Milovníci sladkého, hlaste se: Kamila Nývltová doufá, že nového partnera uloví na své pečení

Kamila Nývltová Super.cz

V jejím životě zatím ještě nikdo nový, komu by mohla péci, není. „Nemám komu, můžu péci maximálně sama pro sebe,“ svěřila se zpěvačka, která doufá, že partnera uloví právě na sladké. „Chlapa jsem na to ještě žádného nesbalila, ale věřím, že se sbalit dají. Já si říkala, že s touto kuchařkou si musím najít chlapa, který má rád sladký,“ prozradila Kamila Nývltová, která se pečení naplno věnovala zejména v době koronavirové krize, kdy nemohla zpívat.

„Zrovna když jsem šla dnes do knihkupectví a viděla ty knížky, tak jsem tomu nemohla uvěřit. Je to fakt vtipné, že z pěvecké kariéry jsem se na chvilku vydala k té pekařské,“ svěřila se Kamila Nývltová, která si za kmotry své knihy vybrala kolegyně Martinu Pártlovou a Leonu Machálkovou.

Na křtu nechyběla ani část její rodiny a maminka, která zpěvačce pomáhá i s čtyřnohým mazlíčkem. Po rozchodu fenka Emma zůstala u zpěvačky. „Emička je aktuálně u mých rodičů v Krkonoších, je u babičky s dědou a ti se o ni starají. Teď bych na ni neměla čas, potřebuje pohyb, a i tak by zůstala u mě, protože od začátku to bylo moje miminko, ale kdykoli by si ji expartner chtěl vzít, tak může,“ prozradila Kamila. ■