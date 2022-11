Konečně role na její potetované tělo: Rapperka Sharlota chce dokázat, že nezpívá jenom sprosté texty

Sharlota dostala muzikálovou roli na svoje potetované tělo. Super.cz

Sharlotu většina lidí vnímá jako rapperku, ovšem umí i zpívat. "Ti, kdo znají moji tvorbu, vědí, že zpívám. Ti, kdo mě neznají, si poslechnou jen ty nejsprostší věci, a tím to uzavřou. Moji tvorbu zpěv vždycky doprovázel a jsem ráda, že tady v tom muzikálu jsem dostala jedny z nejkrásnějších písniček, které zazní. Je to pro mě obrovská zodpovědnost, ale i příležitost ukázat, co ve mně je," řekla Super.cz.

"Vlastně chápu, proč se produkce ozvala právě mně a dali mi šanci to poprvé zkusit v muzikálu. V jiném by to asi nešlo, třeba v mém milovaném Draculovi by mi asi s mými kérkami mohli dovolit hrát leda Krvinku. Ale na to zase nejsem dobrá tanečnice," přiznala, že v muzikálové branži je její tetování omezující.

"Naprosto chápu, že by se nikomu nechtělo ty kérky zapatlávat. Taky jsem ale člověk z úplně jiné branže. Ale v tomhle muzikálu to s rolí krásně koresponduje," míní Sharlota. ■