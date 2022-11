Ostrá výměna názorů. Televizní moderátorky z ČT a Novy se do sebe pustily

Výměna názorů televizních moderátorek Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Emoce na uzdě neudržela stálice zpravodajství TV Nova Barbora Divišová, která veřejně přiznala, že Linda jí není dvakrát sympatická. Při této příležitosti si ale rýpla i do bývalé kolegyně Emmy Smetany (34).

„Z odchodu sl. Bartošové zůstal v ČT stejný puch a křivda, jako když od nás odešla sl. Smetanová. Dočetla jsem se o sobě hodně věcí. Koule na to, aby mě jmenovala, neměla. Ale žaludek na to, aby mě po letech chtěla skoro objímat a tvrdila mi, že to “vždycky chtěla umět jako já“, ano.“

Netrvalo dlouho a blonďatá moderátorka reagovala. „Báro, do tohohle se veřejně pouštět opravdu nebudu. Přijde mi ale neuvěřitelný, že si dovolujete tohle napsat na Twitter, aniž byste se mnou kdy pracovala, mluvila nebo věděla, co jsem zažila zase já a co ublížilo mně. Wow.“



A Divišová argumentovala dál. „Celý, co tím chci říct, je – že pokud novináři tvoří týmovou práci, musí být týmoví hráči. A slečna Bartošová svými vyjádřeními a chováním mnohým svým kolegům ublížila. Lindo, nezlobte se - teď už víte důvod."

„Vůbec nevím, co vás opravňuje k téhle rétorice, nikdy jsme se nepotkaly. Nechápu, proč pod postem, který reaguje na kritiku mého aktuálního projektu, píšete něco o mém ukončeném působení na ČT, o kterém nevíte absolutně nic, než co vám zjevně řekli jiní. Máte v sobě nějakej jed,“ odepsala Bartošová.

Báro, do tohohle se veřejně pouštět opravdu nebudu. Přijde mi ale neuvěřitelný, že si dovolujete tohle napsat na Twitter, aniž byste se mnou kdy pracovala, mluvila nebo věděla, co jsem zažila zase já a co ublížilo mně. Wow. — Linda Bartošová (@lindabartos) October 30, 2022

Televizní moderátorky se do sebe pustily.

Lindy se nakonec zastala Světlana Witowská, dnes už také bývalá hvězda ČT, která společně s Bartošovou přechází do zpravodajství Aktuálně. „Báro, jste sympoška, ale tohle není fér. Lindu znám osobně. Pracovaly jsme spolu a zase budeme. Těším se na to. Linda provokuje a otevírá důležitá témata. Nevím, komu v ČT ublížila a jestli vůbec. Ale věřte mi, že to neměla jednoduché. I tahle mince má dvě strany.“ Ted už se nabízí jen otázka, zapojí se do ostré diskuse i zmíněná Emma Smetana? ■