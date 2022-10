Líbí se vám trend úplně průsvitných šatů? Tak si ho užijte na dokonalém těle Hailey Bieber

Hailey Bieber Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když na to máš, tak to ukaž! Tímhle heslem se řídí celebrity již dlouho, ale letos se dostal do popředí trend, který odhaluje křivky tak trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Průsvitné materiály a pod nimi pouze spodní prádlo a někdy ani to ne, jsou hitem sezony. Vsadila na něj i modelka Hailey Bieber (25), která jeden takový model vynesla ve středu večer na akci šperkařské společnosti Tiffany & Co v Hollywoodu.