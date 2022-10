Byla to dobrá volba? Single Andrea Bezděková jela do Dubaje s „nevěrníkem“ Vildou z Love Islandu

Andrea Bezděková strávila dovolenou s Vildou z Love Islandu. Super.cz

Na přehlídce módní návrhářky Tatiany Kovaříkové předváděla také modelka Andrea Bezděková (27). Ještě pár dní před tím jsme ji sledovali na sociálních sítích, když vyrazila do Dubaje v překvapivé společnosti. Tu jí dělal Vilém Šír, který spolu s partnerkou Nikol Tretterovou skončil třetí v prvním ročníku Love Islandu. Nikol se s ním rozešla kvůli nevěře.

"Tak hlavně Vilda nikoho nepodváděl," stojí na straně svého spolucestovatele Bezděková. "Byli jsme tam spolu pracovně, i když to mohlo vypadat lehce s mileneckým podtextem. Musím říct, že jsme si byli velice dobrými parťáky," ujišťovala nás Andrea. Ani my jsme si upřímně nemysleli, že by si s o čtyři roky mladším zrzkem začala něco víc, ale člověk nikdy neví.

"Ale dali jsme si jeden romantický tanec pod vodou s kyslíkovou bombou na zádech," smála se Andrea. "Byli jsme tam jen čtyři dny, ale měli jsme velmi nabitý program," vyprávěla modelka, která vyzkoušela adrenalinové atrakce a vypravila se s Vildou i na výlet do pouště. "Když se dobře bavíte, uteče to jako nic, a teď už jsem zase naskočila do rozjetého pracovního rychlíku. A z modelů, které jsem dnes předváděla, jsem naprosto nadšená," doplnila s tím, že i po dovolené je stále single. ■