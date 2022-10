Hlady po rozchodu s Kolečkem neumře: Pohublá Aneta Vignerová promluvila o rodinné i pracovní situaci. Prožívá strach o maminku

Bez Petra Kolečka Aneta Vignerová hlady neumře. Je ale pořádně pohublá Super.cz

Kdyby nedošlo k rozchodu s otcem jejího syna Jiříčka, scenáristou Petrem Kolečkem (38), byla by zřejmě v tuto dobu Aneta Vignerová (34) ještě doma jako maminka na téměř plný úvazek. "Věřila jsem, že se ještě zpátky na mola dostanu, protože mě ta práce vždycky bavila. Asi by to nebyl problém ani předtím, ale víc jsem si vybírala," vysvětlila.