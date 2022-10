Žena utrpěla příšernou reakci na výplně rtů: Otekly na trojnásobek původní velikosti, šlo o život

Basia Query se zapřísáhla, že výplně rtů už nikdy... Profimedia.cz

Během několika minut po aplikaci jí ústa začala otékat, a to na trojnásobek původní velikosti, svědila ji, a navíc byla velice citlivá na dotek. Žena byla převezena do nemocnice, kde jí lékaři diagnostikovali silnou alergickou reakci s podezřením na anafylaktický šok, který je i život ohrožující. V obavách, že by se její stav mohl ještě zhoršit, jí lékaři dali injekci epinefrinu, aby udrželi dýchací cesty průchodné.

Query uvedla, že viděla, jak se její rty zvětšují, a bála se, že jí je lékaři budou muset uříznout. Nyní už prý většina otoku splaskla, ale na rtech má stále velké modřiny a jsou celkově silně pohmožděné. Procedura ji přitom vyšla na 350 dolarů (8500 korun). Chemické výplně s kyselinou hyaluronovou zřejmě spustily anafylaxi a imunitní systém ženy na ně zareagoval tímto způsobem.

Zkušenost to pro mladou ženu byla tak odstrašující, že se zapřísáhla, že již nikdy výplně rtů podstoupit nechce. Zrušila prý i schůzku v kosmetickém salonu, kam měla jít příští měsíc na botox. ■