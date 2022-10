Jana Stryková se s partnerem nenudí: Aby zaujala, poradil jí tanga a přelepky přes prsa

Jana Stryková Foto: archiv FTV Prima

„Milé dámy, čtyřicítka vůbec nebolí, je to fantastický. Fakt. Život začne ve čtyřiceti. Je to pravda, jsem toho důkazem. Dneska, když jsem se sem chystala a oblékala se, jsem svému partnerovi říkala, že by mě zajímalo, na co jednou umřu. Myslím na smrt, na smysl života, přemítám. Dělám to u zdánlivě banální věci, jako je oblékání. To je přece fantastický,“ svěřila se herečka během natáčení 7 pádů Honzy Dědka.

Jana Stryková žije s vnukem Waldemara Matušky, Matějem. Právě díky němu má i další historku.

„Matěj mi řekl, že abych ve svém věku zaujala, měla bych si vzít tanga a nálepky přes bradavky. Ale usoudila jsem, že nálepky přes bradavky mám jen velké, takže počkám, až sem půjdu v padesáti. To už budu mít prsa-přechodovky, to už ty nálepky budou akorát,“ dodala herečka se smíchem. ■