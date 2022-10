Zbavit se závislosti ho stálo skoro 227 milionů korun: Chandler z Přátel Matthew Perry polykal i 55 prášků denně

Matthew Perry Profimedia.cz

Matthew Perry (53) minulý týden šokoval svět, když vyšlo najevo, že v důsledku své závislosti málem přišel o život. V rámci proma své nové knihy Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih nyní prozradil The New York Times mimo jiné, kolik ho stála léčba závislosti. A cifra to rozhodně není malá.