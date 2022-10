Pět měsíců po porodu je zpět na svojí váze. Lucie Šafářová vypadá fantasticky a prozradila, jak na sobě maká

Lucie Šafářová Super.cz

„Snažím se, teď hlavně když malý spí, tak si zacvičím. Už dlouho se snažím nastartovat lyžařskou kariéru, tak doufám, že se mi podaří alespoň jednou na hory vyrazit, a když ne na hory, tak aspoň na běžky,“ prozradila nám Lucie, kterou jsme potkali na otevření rakouského obchodu se sportovním vybavením, kde byla ve svém živlu.

Díky pohybu a zdravému životnímu stylu je Lucie po narození synka zpět na své váze. A přestože jsou s rodinou a manželem, hokejistou Tomášem Plekancem, stále v zápřahu, dostat se do formy prý tentokrát bylo o fous těžší. „Už jsem delší dobu na svojí váze, musím říct, že po druhém dítěti to bylo trochu těžší než po prvním. Ale zvládla jsem to, bylo trochu více cvičení, ale myslím, že zdravým životním stylem žijeme jako rodina, tak to nebyl zas takový problém,“ prozradila Lucie, která si nyní užívá především roli maminky a zpět do práce se ještě nežene.

„Uvidíme, zatím si nedávám žádné deadliny. Určitě se pak ráda do něčeho zapřáhnu, protože celý život jsem tvrdě pracovala ve sportu, takže třeba předat ty zkušenosti tenisové. Trochu hraji s neteřemi, které mají talent na tenis a hrají. Uvidíme, co do budoucna dalšího, ale zatím dávám priority dětem,“ dodala Lucie Šafářová.