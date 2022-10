Oblékla obepnutý outfit a šla na věc. Prachař i Mórová měli o tanečnici s obručí v Talentu velký strach

Česko Slovensko má talent - Tiffany Tiger FTV Prima

Tehdy se jí ale vystoupení vůbec nepovedlo, obruč jí padala a většinu akrobatických kousků pokazila. Tiffany ale nechybí kuráž, a tak to zkusila podruhé. Tentokrát musel být Prachař spokojený. Tiffany zapracovala úplně na všem včetně oblečení.

„Sluší vám to víc než minulý rok, je to možné?“ ptal se soutěžící. „Mám takové větší sebevědomí, viděla jsem se v televizi a zjistila jsem, že to není taková hrůza,“ odrovnala ho vzápětí Tiffany.

Ta nakonec předvedla technicky skvělé číslo, u kterého se porotě tajil dech. Zejména Diana Mórová (52) a Prachař o ni u některých kreací měli velký strach. Chybu ale Tiffany neudělala. Na ukázku ze sobotního Talentu se podívejte ve videu. ■