Tyhle krásné ženy jsou dcery hereckých parťáků Milana Lasici a Júlia Satinského: Ve stopách slavných otců nešly

Hana Lasicová a Lucia Molnár Satinská Profimedia.cz

Zatímco Milan Lasica zemřel loni v červenci, kdy zkolaboval přímo na jevišti, Július Satinský odešel už před dvaceti lety. Tehdy bylo jeho dceři Lucii pouhých šestnáct let a se smrtí otce se vyrovnávala tím, že mu psala dopisy do nebe. Ty se pod názvem Milý Tato na výročí jeho úmrtí rozhodla vydat. "Svět, ve kterém jsme žili my dva, už neexistuje. Pro mě jsou dnes tyto dopisy nejen vzpomínkou na tebe, ale i na ten svět," vzkazuje otci Lucia.

Knihu o svém otci Milanu Lasicovi napsala také Hana Lasicová. Ta se jmenuje Všechno o mém otci a je vedena formou rozhovorů. Vedle ní je populární autorkou beletrie, povídek nebo románů pro ženy. ■