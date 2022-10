Tentokrát sama bez přítele. Česká Julia Roberts na premiéře i tak zářila

Hana Vagnerová Super.cz

Jak nám herečka sama přiznala, stále pokračuje na tom, aby odbourávala jazykovou bariéru. S Nicolasem se totiž dorozumívají nejvíce španělštinou. „Je tam z mé strany ale spousta chyb, já tam dávám tak půlku italštiny. Takže jsem si teď na to konto dala znovu hodiny italštiny, aby se mi povedlo v hlavě ty dva jazyky rozdělit. Mám pocit, že jsme si vytvořili vlastní jazyk, kterému už nikdo jiný nerozumí.“

Dopilovat jazyk se bude hodit i v případě, že by pár měl brzy miminko. „To dítě by jinak nerozumělo pak nikomu jinému na světě, protože teď co máme spolu za jazyk, ten na světě neexistuje,“ smála se herečka.

V jednom ale má jasno, letošní Vánoce oslaví v Česku. "Vánoce budu s našima, to by jinak těžce nesli. Ale po Vánocích klidně do Francie pojedu."

Hanu Vagnerovou aktuálně můžete vidět v kinech ve zmíněné komedii Za vším hledej ženu, kde hraje také Betka Stanková (43), Tereza Rychlá Krippnerová, Zlata Adamovská (63) nebo Marek Vašut (62). ■