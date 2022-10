Dcera Jiřího Dvořáka se ukázala po delší době ve společnosti a rovnou vyvedla přítele. Z Aničky je kráska s mírami modelky

Anna Dvořáková Super.cz

"Snažím se být v pohodě," přiznala krásná influencerka, která ví, co obnáší popularita díky svému otci. "Na jednu stranu si na to člověk zvykne, na druhou stranu je pro mě soukromí důležité. Cením si svého úžasného přítele, že tohle se mnou absolvuje," usmívala se.

Anička během rozhovoru zavzpomínala na svoji první zkušenost s médii. "Poprvé jsem byla někde, když mi bylo devět. Nejdřív jsem to vnímala jako kouzelný svět, teď už se shodnu s mamkou a taťkou, že už stačí," řekla s úsměvem na tváři Anna, která by se kromě herectví mohla vrhnout i do modelingu, jelikož má dokonalou postavu.



S tatínkem zatím neměli možnost zahrát si společně, ale člověk by nikdy neměl říkat nikdy. "My jsme s taťkou hráli maličkou věc, ne úplně spolu, ale ve stejném seriálu," prozradila Anička a přiznala, že by měla malinko obavy ze společného hraní, jelikož její táta je herec s velkým H. "Táta je úžasnej a podporuje mě ve všem, ale vždycky byl takovej, že se mi snažil dát to nejlepší. Když měl nějaké připomínky, tak mi je určitě řekl," práskla na Jiřího Dvořáka.

Ve vztahu s Ondrou je Anička spokojená a šťastná. Má za sebou složitější období, a tak si teď pocit zamilovanosti užívá dosyta. "Všechno je lepší. Nebylo to vončo, ale už je to lepší," svěřila se s tím, že o detailech špatného období nechce mluvit. ■