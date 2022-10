Padesátka už mu klepe na dveře: Marian Vojtko má z jubilea deprese

Marian Vojtko Super.cz

Zpěvák Marian Vojtko (49) bude za pár měsíců slavit životní jubileum. Z kulatin příliš radost nemá, ale oslavit je hodlá s pořádnou parádou. My jsme oblíbeného zpěváka potkali na představení muzikálu Tarzan, kvůli kterému na sobě pravidelně dře.

„Když jsme začali zkoušet tohle představení, tak jsem měl trochu problémy se svaly, břicho velký, tak jsem si řekl, že musím, abych mezi mladšími kolegy nevypadal špatně. Takže jsem začal cvičit,“ svěřil se Super.cz Marian, který se do cvičení pustil naplno a už nějakou dobu se udržuje ve formě.

Aktuálně má před sebou vedle divadla hned několik pracovních projektů. „Vychází nám nové CD se 4 Tenorama a budu mít brzy jubileum, takže chystám velký koncert, je to v přípravách, ale na kulatiny si udělám hezký, velký koncert,“ svěřil se zpěvák s tím, že z jubilea příliš nadšený není. „Já z toho mám deprese, už teď se netěším na Silvestra, to už bude rok 2023 a to budu mít brzy kulatiny,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který slaví na jaře. ■