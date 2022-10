Už zase jako proutník! Marek Vašut to ale tentokrát v nové komedii pěkně schytá

Marek Vašut Foto: Renata Foltysová/BONTONFILM

Marek Vašut (62) je v postavách à la proutník prostě jako doma. Každý si ho pamatujeme jako Pažouta z Románu pro ženy a v i novém snímku s názvem Za vším hledej ženu uvidíme charismatického herce jako dobyvatele žen, a divačky si navíc přijdou na velkou podívanou. Těšit se mohou i na postelovou scénu.



Jak herec přiznal, ani tentokrát točit takovou scénu nebyla procházka růžovým sadem. „Kolem Vás se neustále adjustuje kamera, světla, mikrofon se schovává pod peřinu. Do toho ještě dostáváte pokyny jako: Nesmíš se za ni tolik schovávat. Prosím tě, trošku níž. Takhle ne, zakrýváš jí ucho, nos, očičko. Pak slyšíte už jen třeba: víc vášně, míň vášně. Proboha nemlaskejte. Ale to se přitom tak stává, ano, ale nezní to dobře. Nevypadá to dobře a tak dále. Takže skončíte scénu a jste rádi, že už je po všem.“