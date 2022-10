Jitka Boho pár dní po narození syna vystavila své bříško: Bude to běh na dlouho trať, vzkázala

Jitka Boho Michaela Feuereislová

Je to jen pár dní, co se Jitka Boho (30) stala dvojnásobnou maminkou. Modelka a zpěvačka na světě přivítala syna, kterému s partnerem Tomášem Hřebíkem dali jméno Tadeáš. S novorozeným chlapečkem už je maminka doma a užívá si s ním první dny.

Spolu s tím se přidala k vlně, kterou před pár dny započala Eva Burešová (29), která odhalila svou postavu dva měsíce po porodu. Nejen slavné maminky se na sociální síti k výzvě začaly přidávat. Svým bříškem krátce po narození chlapečka se tak pochlubila i Jitka.

„A to už mám na sobě stahovací legíny. Milé ženy, i já to budu mít jako běh na delší trať, nemyslete,“ svěřila se Boho, která vypadá naprosto fantasticky. „Hlavní je, že jsme to zvládli a že jsme zdraví, kilo sem, kilo tam. Vždyť naše těla jsou neuvěřitelná, co všechno zvládnou a co snesou,“ dodala modelka. ■