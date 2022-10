Exkluzivně: Kapela Kabát představila svůj nejdražší videoklip. Hrají v něm ikony devadesátých let

Kabát - Rumcajs miloval Manku Video: Pink Panther Agency

Režie se ujal dnes již renomovaný režisér Michal Skořepa, který shodou okolností hostuje i jako muzikant na zmíněném albu. Klip odkazuje na ikony 90. let, které si v něm také zahrály.

Kromě samotných teplických ikon, zpěváka Pepy Vojtka (57), kytaristů Oty Váni a Tomáše Krulicha, baskytaristy Milana Špalka a bubeníka Radka „Hurvajse“ Hurčíka, si v klipu zahráli také fotograf Jan Saudek, bývalý fotbalista Tomáš Řepka nebo zpěvák Kamil Střihavka. Doslova „obživly“ také legendy těchto let Freddie Mercury nebo Lemmy Kilmister z kapely Motörhead. Punc autentičnosti doby, o které píseň pojednává, dodaly také téměř kopie slavných Kissáků či vousáčů ze ZZ Top.

Vše se točilo na klíčovacím pozadí, a reálný vzhled prostředí, ve kterém se klip odehrává, vytvořil v počítačích „3D mág“ Jaro Atry. Podobně se dnes točí vizuál většiny futuristických a akčních světových filmů. Videoklip Rumcajs miloval Manku je tak nejdražším videoklipem v historii skupiny Kabát. Předčil i videoklip na píseň Valkýra z předchozího alba Do pekla/Do nebe.

Tehdy částka čítala šest nul, ale přesnou sumu si management i nyní nechal pro sebe. „No, bylo to v podstatě ještě dražší, než byla Valkýra, ale jen finance investované do klipu ještě samy o sobě nic nezaručují. Nicméně využití klíčovacího pozadí nám umožnilo vytvořit atmosféru a iluzi zrodu prostředí typického sídliště z devadesátých let, v němž jsme tehdy žili, a o tom to celé tak nějak je,“ řekl Super.cz manažer kapely Kabát Radek Havlíček.

Jak už jsou fanoušci zvyklí, videoklip bude k vidění také na oficiálním YouTube kanále kapely Kabát: kabat-tv.

Frontman Kabátů Pepa Vojtek si natáčení užil, byť trvalo poněkud déle, než sám čekal. „Vypadalo to na příjemný natáčecí den, ale skončili jsme ve čtyři hodiny ráno,“ smál se.

„Ale myslím si, že to stálo za to a výsledek je lepší a věrohodnější, než jsme čekali. Je až neuvěřitelné, co se dá dnes pomocí filmové postprodukce vytvořit. Člověk stojí celý den v nějakém studiu, všude kolem modré pozadí, a nakonec za ním v klipu vyroste sídliště. Klobouk dolů před těmi kluky, co to točili,“ řekl Super.cz Vojtek.

Jak už bylo řečeno, Kabát se aktuálně nachází na svém halovém turné, které se mělo konat již v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu bylo odloženo. Jedná se o dvacet koncertů. Fanoušci se mohou těšit na svou oblíbenou variantu 360°, kde stojí a sedí kolem dokola koncertní scény.

Kuriozitou aktuálního turné je, že se schyluje až k téměř „soutěživé“ situaci. Kabát několik let držel rekord v návštěvnosti pražské O2 areny, ale tento rekord mu „sebrala“ kapela Metallica. Aktuálně to prý ale vypadá, že si Kabát vezme svůj rekord zpět. Tak se nechme překvapit. ■