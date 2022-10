Když Cher své megasídlo s místností na paruky neprodala za miliardu, vypustila fámu a zkouší to za dvojnásobek

Zpěvaččin dům vypadá spíš jako palác pro krále... Profimedia.cz

Zpěvačka Cher (76) má opravdu zvláštního obchodního ducha a taktiku… Už dlouhé roky se snaží prodat své honosné sídlo v Malibu, ale stále se jí to nedaří. Nyní navíc přišla se zcela nečekaným krokem. Když dům, připomínající spíš palác, neprodala před lety za 45 milionů dolarů (1,14 miliardy korun), zkouší to teď za téměř jednou tolik!

Samotná zpěvačka za nemovitost přitom dala ‚pouhých‘ 2,95 milionu dolarů, ale to se psal rok 1989 a hodnota dolaru i nemovitostí v Kalifornii byla někde jinde. Poprvé se domu, jehož výstavba trvala pět let a byla inspirovaná architekturou italských Benátek, chtěla zbavit v roce 2009 za zmiňovaných 45 milionů dolarů. To se jí ovšem dlouhá léta nedařilo, ale rozkřiklo se, že o nemovitost má mít zájem Beyoncé. Později ovšem vyšlo najevo, že fámu nejspíš začala šířit sama Cher, aby zvýšila povědomí o prodeji domu a zájem potenciálních kupců.

Momentálně je tak dům o rozloze téměř 1500 metrů čtverečních se sedmi ložnicemi, meditační místností, krytem, a dokonce i speciálně temperovanou místnosti na paruky, k mání znovu. Tentokrát ale s pořádnou přirážkou. Cher za něj chce utržit 85 milionů dolarů (2,15 miliardy korun).

Noví majitelé by se mohli těšit například také na 'nekonečný' bazén, tenisový kurt, domácí kinosál, venkovní i vnitřní posilovnu, dům pro hosty či dvě místnosti s WC, které mohou sloužit jako kryt. Pomyslné hranice pozemku pak tvoří čtyřicet vzrostlých palem… ■