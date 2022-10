Mohla by konkurovat cvičitelkám aerobiku: Zpěvačka v šíleném převleku předvedla štíhlou postavičku

Veronika Krejzová Super.cz

Zpěvačka a herečka Veronika Krejzová naskočila po narození dcery už naplno do práce. Díky manželovi a babičkám může od prvorozené Amélie odbíhat do divadla, kde aktuálně zkouší nový muzikál Okno mé lásky. V něm ztvární hned dvě role a nutno říct, že v kostýmech bude mít opravdu ránu.

Během focení programu se před kamerou objevila ve trikotu a elasťákách, ve kterých připomínala cvičitelku aerobiku. „Ve stejném modelu jsem byla v Mýdlovém princi, tohle je ale hodně divoké, ale už se cítím i já dobře, takže je to v pohodě,“ svěřila se Super.cz Veronika, která je po narození dcery, se kterou v létě slavila první narozeniny, zpět na své váze.

„To tělíčko se trochu po porodu změní, ale cítím se dobře a jsem víceméně na své váze,“ prozradila zpěvačka, která už naplno pracuje, ale jen díky své rodině. „Byla se mnou v divadle jen jednou. Jde to zvládat díky babičkám a díky manželovi a všichni se střídáme. Kdybych je neměla, tak bych to nedělala,“ prozradila Veronika, která se dalším přírůstkům do rodiny nebrání. „Nechci, aby byla sama. Já jsem jedináček. Vím, jak mi to bylo líto. Chci, aby měla sourozence a aby byli blíž k sobě, ale neříkám, že teď,“ dodala se smíchem Veronika. ■