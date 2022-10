V drsné reality show se poprvé objeví člen britské královské rodiny! Tipnete si, kdo pojede do džungle?

Královna Alžběta II. na snímku s vnučkou Zarou Phillips, jejím manželem Mikem Tindallem a vnukem princem Williamem a jeho chotí Catherine na snímku z roku 2019. Profimedia.cz

Příští řada populární britské reality show zaměřené na slavné osobnosti I’m A Celebrity… Get Me Out of Here bude pro diváky jistě atraktivní podívanou. Nejen, že se její součástí stane hudební ikona Boy George, ale přidá se k němu mimo jiné i jeden člen britské královské rodiny, a to úplně poprvé v historii soutěže…