Madonna vypadá jako vařené vejce, pustila se do královny popu moderátorka. Fanoušci jí to nedarovali

Lorraine Kelly se drsně pustila do Madonny. Foto: Super.cz/Profimedia

Poslední tiktokové video královny popu, které rozvířilo spekulace o její sexuální orientaci, neuniklo ani skotské moderátorce Lorraine Kelly. Ta se ve čtvrtečním vysílání své ranní show Lorraine do Madonnina vzhledu pěkně obula.

„Je to fakt Madonna? Vůbec ji nepoznávám,“ komentovala. „Upřímně, co si to udělala? Bývala tak krásná. Proč, proč, proč si to ty ženy dělají? Teď vypadá jako vařené vejce. Nemá vůbec žádné kontury. Jsem rozpolcená, protože ji mám opravdu ráda,“ nechala se slyšet.

Po vysílání si ale jindy oblíbenou moderátorku podali na sociálních sítích její diváci. Ti si myslí, že to s přirovnáním k vařenému vejci opravdu přepískla.

Komentář označili jako „body shaming“, krutý, falešný a pošetilý s tím, že nechápou, kde nechala moderátorka slušné vychování. Zdůrazňují také, že je věc každého, co si dělá se svým tělem, a není správné, aby se ženy vzájemně takhle haněly.

Našla se ale i řada těch, kteří si s Lorraine notovali. Ačkoliv jejímu drsnému přirovnání vyloženě nefandili, souhlasili s tím, že je škoda, že některé slavné ženy neumí stárnout přirozeně.

Co říkáte na komentář Lorraine Kelly? Myslíte si, že bylo přirovnání Madonny k vařenému vejci přes čáru? Hlasujte v naší anketě! ■