Už přes rok má vztah na dálku: Půvabná zpěvačka prozradila, že vídat přítele každých čtrnáct dní jí vyhovuje

Nelly Řehořová Super.cz

„Zvládáme to moc dobře. Docela mi to vyhovuje. Většinou lidi říkají, že vztahům na dálku šance nedávají. Mně to vyhovuje. Vidíme se jednou za čtrnáct dní, mám čas věnovat se práci naplno a pak se na sebe i víc těšíme. Takže já jsem spokojená,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali na představení Trapas nepřežiju, kde pravidelně vystupuje.

Po maturitě se Nelly vrhla na studium kriminalistiky, s tím ale po čase sekla. „Po maturitě jsem šla na kriminalistiku a forenzní disciplíny, ale s tím jsem musela skončit, protože jsem si uvědomila, že bych se tomu nevěnovala. Nemohla bych si večer odskočit na představení, takže jsem se toho vzdala. Pak jsem šla na jazykovku s tím, že si udělám v angličtině certifikát C1, ale na té škole mě nic moc nenaučili, tak jsem s tím po půl roce sekla,“ prozradila mladá zpěvačka, která nyní uvažuje o dalším studiu.

„Teď jsem půl roku nic nestudovala a soustředila se na práci. Teď zvažuji, že bych možná šla na pedagogiku, abych mohla jednou zpět a herectví učit, je nad tím otazník, uvidím, kam mě to zavede,“ prozradila Nelly, která se vedle divadla a muzikálů věnuje také svému novému albu. ■