Randil se Švantnerovou, teď slaví první výročí s jinou Miss! S touhle sexy kočkou už bývalý fotbalista žije

Nikola Uhlířová Super.cz

Vítězka Miss Czech Republic 2017 Nikola Uhlířová slaví první výročí se svým partnerem, dnes již bývalým fotbalistou Ondřejem Vaňkem. "Vztah je pořád krásný, jsme stále zamilovaní, uvidíme, co bude," řekla Super.cz Nikola. "Stále jsem říkala fotbalisty a hokejisty ne, a nakonec jsem u fotbalisty skončila," doplnila sexy modelka.

Ondřej hrál fotbal v Rusku a v Turecku a také byl v české reprezentaci. Jeho kariéra je nyní ale už minulostí. "Má svůj byznys, má automyčku, jede mu to suprově a jde mu to. Jsem ráda, že už máme čas sami pro sebe, nemusí cestovat," vysvětluje Uhlířová.

I když jim vztah klape, rodinu zatím neplánují. "Denča Spergerová už má miminko, Kačka Kasanová je v očekávání, obě to jsou holky, co vyhrály po mně. Já nejsem ale ještě připravená mít dítě, plánuji to později," upřesnila Uhlířová, která se stále věnuje modelingu, především fotí, předvádí pro Beatu Rajskou.

Na sociální síti je také hodně aktivní a zprávy od mužů chodí jak na běžícím pásu. Její partner se ale obávat nemusí. "Ondra to zvládá velmi dobře, žádné problémy nejsou. Já na Instagramu nikomu ani neodepisuju, Ondra může být v naprosté pohodě," dodala. ■