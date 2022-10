Lela Vémola ukázala nový nos: Podívejte se na proměnu, kvůli které letěla do Íránu

Lela Vémola odletěla na úpravu víček a plastiku nosu do Íránu. Michaela Feuereislová

„První foto po odstranění stehů. Ještě měsíc musím nosit lepky pro fixaci nosu,“ svěřila se Lela u fotografie, kde ukazuje nos ze strany. Lela sama přiznává, že má pouze nepříjemné zkušenosti od evropských lékařů, proto nyní zvolila lékaře z dalekého Íránu.

„Celý nos se od základu předělal, a přesně takový přirozený jsem chtěla. Nechtěla jsem mini nos ani jiné extrémy. Chtěla jsem nos, co bude pasovat k mé tváři,“ vysvětluje blonďatá kráska. Na konečný výsledek si ale bude muset ona i fanoušci počkat. „Samozřejmě nos ještě půl roku sedá... je to proces,“ napsala Lela, která se co nevidět vrátí zpátky do Česka ke své rodině.

Během svého pobytu v Íránu poznamenala, že jsou tam velmi krásné ženy a nos má udělaný každá druhá. Její lékař, který údajně operoval i řadu celebrit, snad Lelu tentokrát nezklame. Kromě nosu si nechala rovnou upravit i víčka. ■