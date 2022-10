Dana Batulková promluvila o společném cestování s dcerou Marianou. „Jsem vděčná, že se mnou tráví čas,“ říká

Dana Batulková Super.cz

Dámy spolu procestovaly už řadu zemí a Dana se netají tím, že společné cesty miluje! "Já jsem hrozně vděčná, že je ještě vůbec ochotná se mnou trávit čas," svěřila se herečka Super.cz. "Kdyby ji to se mnou nebavilo, tak by se na mě asi vykašlala," směje se.



Žádné hádky ani nedorozumění spolu během cest po světě neřeší. Jsou jako kamarádky. "Vždycky to máme hezký, že si tak vyhovíme, jsme na sebe zvyklé od dětství. Krásný to je," rozplývá se jedna z nejslavnějších českých hereček.

Pro letošní rok už ale jejich cestovatelská dobrodružství skoro končí. Dana nám prozradila, že je čeká poslední společný výlet. "Ještě spolu jedeme do Španělska asi na čtyři dny, ale jinak už je práce, práce, práce," posteskla si. "Přes tu sezonu se nic moc nestíhá," říká, a my se tak můžeme těšit na jejich další cesty zase v příštím roce. ■