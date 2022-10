Vojta Kotek se stal otcem. S manželkou vybrali pro dítě hodně vtipné jméno

Vojta Kotek s manželkou Radanou Profimedia.cz

„Je tu s námi, vítej synáčku! Milujeme tě!“ Herec a jeho žena říkali synovi Šman ještě před jeho narozením.

„S největší pravděpodobností, protože mám židovské předky, tak by se měl jmenovat Šman. A my jsme mu tak nějak z legrace začali říkat. A teď se snažíme vymyslet nějaké jiné jméno, ale moc se nám to nedaří a furt mu říkáme Šmane, Šmanísi, Šmanimíre. A obávám se, že mu to zůstane, no. Tak nám asi úplně nepoděkuje,“ objasňoval už před časem v pořadu ShowTime herec, který si dělal legraci ze slovního spojení „šmankote“.

A protože má s manželkou stejný smysl pro humor, tak mu jméno vůbec nevymlouvala. Vojta Kotek se ženil letos v létě na louce nedaleko Orlické přehrady. Veselka ho ale nijak nezměnila.

„Vlastně ne, když od toho člověk čeká nějakou změnu, nevím, jestli je to dobře... Já myslím, že my jsme se měli stejně fajn před svatbou a máme se stejně fajn i po ní,“ říkal dnes už pyšný tatínek Vojta v rozhovoru pro Super.cz. ■