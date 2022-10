Bude z ní chůva nebo uklízečka? Cesty do Prahy jsou čím dál horší, říká Adéla Gondíková

Adéla Gondíková Super.cz

Manželé Adéla Gondíková (49) a Jiří Langmajer (56) dojíždí do Prahy za prací téměř denně, a ačkoli bydlí jen 35 km od hlavního města, cestování se stává opravdovým problémem. "Ty příjezdy do Prahy jsou čím dál horší. Tak jsme si s manželem říkali, že si najdeme práci někde u nás, ale zatím nevím jakou," směje se herečka.

"Jirka říkal, že by sekal trávu a byl by spokojenej a já bych mohla hlídat děti," zavtipkovala Adéla a zasnila se, jaké by to bylo, kdyby se z ní stala chůva na plný úvazek.

"Já bych si s nimi vyhrála, udělala bych jim program. To by mě bavilo, jen nevím, jestli bychom si tím vydělali na to topení, které teď bude drahé," dodala s tím, že další alternativou by mohlo být uklízení. "A mohla bych zpoplatnit i to, co dělám doma," přemítala v žertu herečka a moderátorka na křtu diáře hereček Hany Vagnerové a Petry Nesvačilové.

Jak je na tom ona sama s organizací času? Jako diář Adéla využívá především mobilní telefon, spoustu věcí si ale pamatuje. „Program na týden dopředu bych určitě dala dohromady,“ svěřila s tím, že jen občas něco prošvihne. ■