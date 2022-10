Je tomu už 16 let, co se stala nejkrásnější ženou světa: Taťána Kuchařová vypadá lépe než v době svého velkého triumfu

Taťána Kuchařová Super.cz

„Dodneška se divím tomu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Asi jsem byla ve správnou dobu na správném místě. Když se koukám na ty záběry, tak se vždy směji. Vlasy, make-up, všeho bylo moc. Ale říkali nám, že je to dobré, abychom byly vidět,“ svěřila se Super.cz Taťána Kuchařová, kterou jsme potkali na představení jejího prvního parfému.

Modelka se věnuje nejen focení, ale i své značce a především nadaci. „Je to krásná historie, je hezké že od toho úspěchu se událo spoustu dalšího, úžasného a dobrého. Že jsem v životě udělala mnoho dobrých rozhodnutí, které mají dodnes dopad na tisíce lidí po celé republice skrze moji nadaci,“ prozradila Kuchařová.

Podle některých lidí dnes vypadá Taťána mnohem lépe než v době svého velkého úspěchu. Nás zajímalo, co by dnes svému mladšímu já poradila. „Byla jsem také koza. Nehodnotím to špatně, myslím, že vším dobrým a špatným se člověk učí a roste. Já jsem do všeho vždy dávala obrovské srdce, i když se člověk spálí, tak se vzpamatuje, protože ví, že do toho dal maximum, a že si nemusí nic vyčítat. Takhle budu žít dál,“ dodala modelka.