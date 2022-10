Má ráda řád. Život v Německu se na Martě Jandové podepsal víc, než čekala

Marta Jandová Herminapress

To platí především pro každodenní život a její devítiletou dcerku Marušku. „Mám ráda ty ranní rituály během školního roku. Nemám chůvu, vše dělám sama. Vozím ji do školy a na kroužky, vozím ale i další děti jiných kamarádů. Mám ráda zkrátka všechno uspořádané. Jediné co, tak chodíme do školy za pět minut celá, to bych chtěla napravit.“

S Martou jsme si povídali během natáčení pořadu Jukebox Honzy Dědka pro Televizi Seznam, kde známé tváře předvedou své znalosti v oblasti hudby. Díl diváci uvidí v neděli.

Jak se zpěvačka sama přiznala, je soutěživá, ale zároveň umí prohrávat. „Odmalička jsem vyrůstala téměř jen s klukama a v kapele mám taky kluky. Problém jsem měla s tím, že prostě mají větší sílu. Kapelu mám už 30 let a naučila jsem se prohrávat, takže si to vlastně o to více všechno užívám, protože nejsem ve stresu, že prohraji,“ dodala se smíchem Marta Jandová. ■