Tato scéna z nového filmu o Marilyn Monroe diváky popudila: Odporné, nevkusné, příšerné, reagují

Ana de Armas jako Marilyn Monroe ve filmu Blonde Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Tentokrát však některé zvedla ze židle scéna zachycující úmrtí Marilyn. Točila se totiž na stejném místě, kde herečka v roce 1962 zemřela na předávkování léky. Tedy v domě, kde v té době žila, na adrese 12305 Fifth Helena Drive v LA. Dokonce i v té samé místnosti, v níž vydechla naposledy.

Režisér Andrew Dominik řekl Reuters, že vybral místo pro scénu zcela záměrně a natáčení bylo pro štáb jakousi „seancí“. Všichni prý cítili přítomnost Monroe. Fanoušky Marilyn ovšem tato informace nenadchla.

„Jak tohle vůbec mohlo projít?“ divila se jedna z rozohněných fanynek na Twitteru. „Proč dovolili Andrewu Dominikovi tohle udělat, všichni, kdo se na tom podíleli, si zaslouží skončit v Hollywoodu,“ přidala se další. „Neuctivé a odporné, zohavilo to celý film,“ přitakal jiný fanoušek. Svůj názor na natáčení v místě úmrtí Marilyn Monroe můžete vyjádřit v anketě níže.

Záplava kritiky s režisérem ovšem nehnula. „Nemám obavy z toho, že by to bylo nevkusné. Blonde má s diváky otřást,“ sdělil Sight and Sound. „Je plný bolesti a vzteku, stejně jako všechny filmy, co jsem dělal. Zároveň mě pokaždé, když ho sleduji, dostane jinak,“ dodal pyšně.

Ana de Armas se zase nechala slyšet, že před natáčením se štábem požádali o svolení točit Blonde samotnou Marilyn Monroe. „Každý z týmu jí napsal vzkaz na velkou kartu, kterou jsme donesli na její hrob. Požádali jsme ji o svolení,“ uvedla pro AnOther.

Snímek Blonde byl uveden na filmovém festivalu v Benátkách, kde sklidil 14 minut dlouhé ovace ve stoje. A navzdory kritice sklízí úspěch i na streamovací platformě. V Česku je aktuálně jedničkou ve sledovanosti na Netflixu. ■