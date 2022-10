Takhle nadupaný dekolt snad ještě nepředvedla: Stříbrná SuperStar Šárka Vaňková byla ve večerní róbě nádherná

Šárka Vaňková Super.cz

„S Ivetou jsme se potkávaly při různých příležitostech, když se točily televizní pořady nebo na koncertech,“ svěřila se Super.cz zpěvačka před svým vystoupením. Divákům zazpívala hit Málo mě zná a s kolegou Honzou Bendigem si připravili píseň To je naše věc.

„Iveta měla všechny hity krásné a je to pro mě čest, že jsem si je mohla zazpívat,“ prozradila Šárka Vaňková, které byste v krásném modelu jen těžko hleděli pouze do očí. „Šaty mám půjčené ze salonu v Hradci Králové, když je nějaká příležitost, tak si je tam ráda půjčuji,“ prozradila zpěvačka, která měla nabité léto a už se jí plní kalendář akcemi na podzim a zimu.

Po pauze se Šarka Vaňková opět vrátila k pravidelnému zpívání a naplno si to užívá. „Jdu do toho víc srdcem, dělám věci, které mě baví a dělají mi radost, dělám si práci bokem a zpívání mám jako koníčka, a to je super,“ dodala stříbrná SuperStar. ■