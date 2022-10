Zesnulé zpěvačce je neuvěřitelně podobná: Takhle to slušelo sestře Ivety Bartošové na vzpomínkovém koncertě

Ivana Bartošová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Mezi hvězdami českého showbyznysu, které tříhodinovým programem provázely, nechyběla ani její sestra, dvojče Ivana Bartošová. Ta byla svého času na poli české pop music velmi úspěšná a vystupovala pod jménem Viana. „Iveta mohla za to, že jsem začala také vystupovat. Poté, co odešla do Prahy, jsem ji nahradila v kapele a začala také zpívat,“ svěřila se na jevišti Ivana Bartošová.

Své zesnulé sestře je stále neuvěřitelně podobná, a to jak vzhledem, tak také hlasově. Oblíbenou zpěvačku na jevišti poctila hned třemi písněmi a od publika si vysloužila obrovský aplaus. Během svých vystoupení stihla vystřídat hned tři modely a vzpomínkový koncert si s publikem velmi užila. „Je tady celá rodina. Maminka, sestřenice, prostě všichni. A cítím, že je tady Iveta s námi také,“ prozradila Ivana, která za svou zesnulou sestru na pódiu na začátku koncertu zapálila svíci. Ta pak hořela po celou dobu. ■