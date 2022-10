Jsem pro něj investice, říká brunetka, která si nechává od partnera vše platit. Za to si ho hýčká

Hannah Chan a Ed Reay Foto: Hannah Chan / SWNS / SWNS / Profimedia

Takového našla v Edu Reayovi. Dvaadvacetiletý podnikatel původem z Kanady Hannah tak propadl, že se za ní krátce po seznámení přestěhoval do Londýna. Na sebe pak postupně převzal platby za zásadní závazky, jako je nájem nebo účty za energie, platí ale také dovolené či společné večeře a rande a na jeho konto jdou i kosmetické služby, které Hannah využívá…

„Dřív jsem kariérní úspěchy a vydělané peníze považovala za svoji hodnotu, ale došlo mi, že to tak nechci. Když jsem potkala Eda, řekl mi, že se o mě chce starat. Máme to rozdělené, on mě zabezpečuje finančně, a já mu dávám stoprocentní podporu, lásku a péči. Včetně maličkostí, že mu přinesu smoothie po stresujícím dnu,“ cituje Hannah britský Mirror.

Chan se také stará o dům, zajišťuje úklid, vaření a nákupy jídla. „Pro Eda nejsou důležité peníze, cení si toho, že ho podporuji a starám se o něj,“ říká. Sama Hannah také pracuje, asi tři hodiny denně. „Protože mě má práce nepřestala bavit,“ uvedla.

Samozřejmě ne všichni mají pro takový život pochopení, kritikům ale žena vzkazuje, ať si každý žije tak, jak mu to vyhovuje. „Při randění není dobře a špatně, nejdůležitější je, aby se na hodnotách a na tom, co od vztahu očekávají, partneři shodli,“ dodala. ■