Tolik úprav nemá většina slavných žen: Stylista Leoše Mareše prozradil všechny plastiky, které podstoupil. Budete zírat!

Filip Vaněk Super.cz

Hvězdný stylista Filip Vaněk (44) se jako jeden z mála mužů nebojí mluvit o zákrocích plastické chirurgie, které podstoupil. A že jich je požehnaně. Co všechno má osobní stylita Leoše Mareše nebo Moniky Absolonové upraveného?

"Pro svoji první injekci mládí jsem si šel ve dvaceti letech. Mám udělanou čelist, zvětšenou pusu, výplně, mám za sebou liposukci, odstátý tuk v některých výplních. Bylo bohužel i období, kdy jsem se tak nedržel v jídle, tak jsem to vyřešil liposukcí," prozradil Super.cz Vaněk.

Podstoupil také plastiku nosu, ale nedopadlo to ideálně. "Ten se nepovedl. Už je to spoustu let. V té době jsme byli na úpravě nosu já, Leona Machálková, Dara Rolins, Monika Absolonová," vzpomíná Filip. "Protože ten tvar prostě není dobrý, musí mi ho paní doktorka teď opravovat výplněma," vysvětlil stylista.

S úpravami zevnějšku ale zatím nekončí. "Teď trošku uvažuju, že bych se nechal už říznout a šel na facelift. Já se toho nebojím. Myslím si, že by se to mělo dělat s mírou, ale tu musí znát lékař. Protože jako pacient ji neznáte a chcete všechno pořád víc. Chtěl bych pusu čím dál větší a větší. Jednou jsem přišel, že chci zvětšit pusu, že už ji mám malou. A paní doktorka mi řekla, jestli si nechci nechat ostříhat vousy, že ji mám pod nima," smál se.

Sám se nebojí o zákrocích mluvit. Jak říká, doba jde dopředu a proč si nepomoci a stárnutí tak zpomalit. "Doba jde rychle dopředu. Kdysi ženy vypadaly v padesáti jinak než dnes. Nyní můžeme vypadat mladistvější, můžeme se cítit líp. K životu to patří. Doba teď nepřeje starším ročníkům, tak to můžeme alespoň utlumit," uzavřel. ■