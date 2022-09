Nestárnoucí Cher (76) oblékla své neskutečné křivky do latexu a na přehlídce odrovnala publikum

S návrhářem značky Olivierem Rousteingem jsou si blízcí. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

O hudební legendě Cher (76) nebylo nějaký čas slyšet, o to větší překvapení připravila všem přihlížejícím na přehlídce značky Balmain, kde se nečekaně stala zlatým hřebem večera během pařížského týdne módy.

Zpěvačka přijala pozvání svého kamaráda a kreativního ředitele značky Oliviera Rousteinga (36) a v závěru přehlídky se na mole objevila v sexy overalu z latexu, který zdůraznil její parádní proporce. Určitě nikdo by v tu chvíli nehádal, že do osmdesátky zbývá téhle kočce s havraní hřívou už jen pár let.

Během show panovala skvělá atmosféra a nečekaný hvězdný host v závěru byl už jen třešničkou na dortu. Oběma se dostalo velkého aplausu a zpěvačka byla viditelně dojatá.

„Právě jsem si užila nejlepší chvíli na mole, cítila jsem se skvěle,“ sdílela své pocity krátce po skončení přehlídky zpěvačka na Twitteru.

Cher ale rozhodně ani v důchodovém věku nezahálí a k módě má velmi blízko. Dokázala to i letošní spoluprací s Donatellou Versace. Společně totiž vytvořily kolekci nazvanou Chersace.

Jelikož je zpěvačka ikonou i mezi gay subkulturou, byla limitovaná edice košil, ponožek a čepic vytvořena právě pro jejich podporu. Ve prospěch charitativní organizace Gender Spectrum věnující se dětem a mládeži z LGBTQ komunity bude rovněž věnován veškerý výtěžek z prodeje. ■