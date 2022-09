Matky s dětmi nemají v kavárně co dělat: Leichtová si neohleduplnost důchodkyň nenechala líbit, zastala se jí i Burešová

Kristýna Leichtová Michaela Feuereislová

Herečka Kristýna Leichtová (37) prožila pěkně perné pondělí a o své zážitky se podělila na sociální síti s voláním po větší ohleduplnosti. Po tom, co by se dalo lidově nazvat „den blbec“, se s dcerkami Dorotkou (4) a Rozárkou (2) vydala do kavárny. Holčičky jí ale klid nad kávou nedopřály a začaly se dohadovat o její telefon, který vytáhla, aby zkontrolovala čas, což se zjevně nelíbilo dámám v seniorním věku u vedlejšího stolu, co si chtěly v klidu vychutnat zákusek s proseccem.