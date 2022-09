Tři dny před termínem těhotná Kristýna Schicková šokuje! Po porodu bude muset na operační sál znovu

Kristýna Schicková Super.cz

"Termín mám 1.10. Jen doufám, že to nepřijde na žádné akci. Už odpočítávám dny a těším se, až budu mít tělo jen pro sebe," řekla Super.cz s úsměvem Kristýna.

Zatím má nahoře dvanáct kilogramů. Znát to na ní je ale doslova jen v oblasti bříška. "Já to cítím, je to znát. Ale čekáme dalšího chlapečka, možná je to mužskýma hormonama, že to mám takhle pohodové," prozrazuje.

Její manžel Lukáš bude u porodu. "Přeju si to. Byl i u prvního porodu. Myslím, že muži si pak i žen více váží. Pro něj to byl nezapomenutelný zážitek, byl naměkko možná víc než já. Já se psychicky připravuju na tu bolest, kterou už znám," vysvětluje modelka.

Kristýna už teď ví, že po porodu bude muset znovu na operační sál. V těhotenství se jí začaly tvořit křečové žíly. "Už to bylo během prvního těhotenství. Po něm jsem pak musela podstopit sklerotizaci. A nyní u druhého to je to samé. Po porodu mě čeká znovu operace," dodala Schicková. ■