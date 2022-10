Do Tváře ji nevzali, ale neudělali chybu? Poslechtěte si, jak Veronika Khek Kubařová zpívá!

Princ Mamánek Video: Bontonfilm

Píseň Na pobřeží jako duet odkazuje k tomu, že na své dobrodružné výpravě nalezne princ Ludvík i lásku. Tu ztvární právě Khek Kubařová, která si zahrála prostořekou holku Bětu z hospody. Doposud byla zvyklá spíš na princezny nebo královny.

„Kdežto Běta z Prince Mamánka je obyčejná holka z krčmy, prověřená životem, upřímná a otevřená. Co na srdci, to na jazyku. Pokud něco nechce, tak být princeznou,“ popisuje Veronika svou postavu s tím, že ji na place čekalo víc výzev. „Rozhodně bych nechtěla ve skutečnosti roznášet pivo v hospodě jako Běta. Naplněné korbely jsou opravdu těžké a to, že jsem u toho v pohodě a usměvavá, to jsem musela opravdu zahrát,“ smála se herečka.

Tu mohli diváci slyšet také v pohádkce Tajemství staré bambitky 2 nebo v muzikálu Branický zázrak.

„Zpívám tak nějak herecky. Beru to velmi s pokorou, zvlášť tady v té skupině fantastických zpěváků. Ale snažím se,“ řekla Super.cz Veronika, která svěřila, že ji už dvakrát oslovili také na konkurz na show Tvoje tvář má známý hlas, ani jednou ji však zatím nevybrali. „Takže já bych šla, ale nestalo se to,“ dodala herečka.

Pohádka Princ Mamánek, kterou Jan Budař také napsal a režíroval, přijde do kin 27. října. ■